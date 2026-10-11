Макс Ферстаппен уперше виграв Гран-прі Сінгапуру — Channel NewsAsia

У Сінгапурі пілот команди Red Bull Макс Ферстаппен уперше у своїй кар’єрі здобув перемогу на Гран-прі Сінгапуру Формули-1. Заїзд відбувся у неділю, 11 жовтня 2026 року, на міській трасі Марина-Бей.

Результати гонки

Дистанція основної гонки на трасі Марина-Бей складалася з 62 кіл. Ферстаппен перетнув фініш на 7,335 секунди раніше за представника Ferrari Шарля Леклера. Третю позицію посів представник Mercedes Кімі Антонеллі, який є лідером чемпіонату.

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Підсумки вікенду

За даними Channel NewsAsia, перемога в основній гонці завершила бездоганний для Ферстаппена вікенд. Він також посів перше місце у спринті та здобув поул-позиції в обох заїздах.

Таким чином, Ферстаппен виграв головну гонку сінгапурського етапу після успіху в спринті. Леклер фінішував другим для Ferrari, а Антонеллі завершив 62-колову дистанцію третім для Mercedes.

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