В Сингапуре пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен впервые в своей карьере одержал победу на Гран-при Сингапура Формулы-1. Заезд состоялся в воскресенье, 11 октября 2026 года, на городской трассе «Марина-Бей».

Результаты гонки

Дистанция основной гонки на трассе «Марина-Бей» состояла из 62 кругов. Ферстаппен пересёк финишную черту на 7,335 секунды раньше представителя Ferrari Шарля Леклера. Третью позицию занял представитель Mercedes Кими Антонелли, который является лидером чемпионата.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Итоги уикенда

По данным Channel NewsAsia, победа в основной гонке завершила безупречный для Ферстаппена уикенд. Он также занял первое место в спринте и завоевал поул-позиции в обоих заездах.

Таким образом, Ферстаппен выиграл главную гонку сингапурского этапа после успеха в спринте. Леклер финишировал вторым за Ferrari, а Антонелли завершил 62-круговую дистанцию третьим за Mercedes.

Читай нас в