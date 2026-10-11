W Singapurze kierowca zespołu Red Bull Max Verstappen po raz pierwszy w karierze odniósł zwycięstwo w wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Singapuru. Wyścig odbył się w niedzielę, 11 października 2026 roku, na ulicznym torze Marina Bay.

Wyniki wyścigu

Dystans głównego wyścigu na torze Marina Bay wynosił 62 okrążenia. Verstappen przekroczył linię mety 7,335 sekundy przed reprezentantem Ferrari Charlesem Leclerkiem. Trzecie miejsce zajął reprezentant Mercedesa Kimi Antonelli, który jest liderem mistrzostw.

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Podsumowanie weekendu

Według Channel NewsAsia, zwycięstwo w głównym wyścigu zwieńczyło bezbłędny weekend Verstappena. Zajął on również pierwsze miejsce w sprincie i zdobył pole position w obu wyścigach.

Tym samym Verstappen wygrał główny wyścig singapurskiej rundy po sukcesie w sprincie. Leclerc finiszował drugi dla Ferrari, a Antonelli ukończył 62-okrążeniowy dystans na trzecim miejscu dla Mercedesa.

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