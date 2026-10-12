W Walii Walijski Związek Rugby mianował byłego zawodnika Newport i Pontypool, Lyndona Faulknera, nowym przewodniczącym organizacji. Oficjalnie obejmie stanowisko podczas dorocznego walnego zgromadzenia WRU w niedzielę, 22 listopada, informuje BBC Sport.

Faulkner zastąpi Richarda Colliera-Keywooda. Po tym, jak kontuzja zakończyła jego karierę zawodniczą, przeszedł do sektora korporacyjnego i zbudował udaną karierę biznesową w Stanach Zjednoczonych. W szczególności zajmował stanowiska kierownicze w Technicolor/Nimbus CD International, Microsoft, Pelican Products i Peli Biothermal.

Zmniejszenie liczby profesjonalnych drużyn

Nowy przewodniczący rozpocznie pracę w czasie, gdy WRU planuje zmniejszyć liczbę profesjonalnych drużyn w walijskim rugby z czterech do trzech. Drużyny z zachodniej Walii, Ospreys i Scarlets, rywalizują o zachowanie miejsca w profesjonalnym systemie.

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Związek potwierdził już, że należący do WRU Cardiff oraz prywatnie wspierana drużyna Dragons będą nadal istnieć po zakończeniu sezonu 2027–28. WRU nazwał powołanie Faulknera znaczącym osiągnięciem i oświadczył, że może on zdobyć szacunek w amatorskim i profesjonalnym rugby, a także w środowisku biznesowym.

Uprawnienia nowego przewodniczącego

Faulkner powiedział, że rozpocznie pracę od wysłuchania ludzi wokół siebie i pozostania otwartym na uzasadnioną krytykę. Nazwał powrót do walijskiego rugby wielkim zaszczytem i okazją do odwdzięczenia się sportowi, który, jak powiedział, wiele znaczy dla niego, jego rodziny, przyjaciół i mieszkańców Walii.

Jako niezależny przewodniczący Faulkner ma kierować pracą rady nad określeniem strategicznego kierunku rozwoju rugby w Walii oraz nadzorować realizację tych decyzji przez zespół wykonawczy i pracowników WRU. Zostanie także globalnym ambasadorem związku.

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