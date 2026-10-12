在威尔士，威尔士橄榄球联盟任命曾效力于纽波特和庞蒂浦的林登·福克纳为该组织新任主席。据BBC Sport报道，他将于11月22日星期日在WRU年度会员大会上正式就职。

福克纳将接替理查德·科利尔-基伍德。伤病结束其球员生涯后，他进入企业界，并在美国建立了成功的商业生涯。尤其是，他曾在Technicolor/Nimbus CD International、微软、Pelican Products和Peli Biothermal担任管理职务。

削减职业球队数量

新主席将在WRU计划将威尔士橄榄球职业球队数量从四支缩减至三支之际开始工作。来自威尔士西部的鱼鹰队和猩红队正在争取保留其在职业体系中的席位。

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该联盟已确认，由WRU拥有的卡迪夫队以及获得私人支持的龙队将在2027—28赛季结束后继续存在。WRU称任命福克纳是一项重大成果，并表示他能够在业余和职业橄榄球界以及商界赢得尊重。

新主席的职权

福克纳表示，他将从倾听身边人士的意见开始，并对合理的批评保持开放态度。他称重返威尔士橄榄球是一项莫大的荣誉，也是回馈这项运动的机会；他说，这项运动对他、他的家人、朋友和威尔士居民都意义重大。

作为独立主席，福克纳将领导理事会确定威尔士橄榄球发展的战略方向，并监督执行团队和WRU工作人员落实这些决定。他还将成为该联盟的全球大使。

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