莱昂内尔·梅西在一场MLS比赛中攻入两球，迈阿密国际以4比0战胜华盛顿联队。正如Asharq Al-Awsat报道，这是这位阿根廷球员在代表阿根廷国家队踢完告别赛后，首次为俱乐部出场。

苏亚雷斯和梅西均梅开二度

路易斯·苏亚雷斯在第3分钟便首开纪录，他在禁区中央用左脚将球打入球门上角。第39分钟，这名前锋第二次破门。苏亚雷斯的两粒进球均来自赫尔曼·贝尔特拉梅的助攻。

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梅西在第47分钟接苏亚雷斯助攻破门，将比分改写为3比0。13分钟后，他过掉三名后卫，打进自己本场比赛的第二球。四天前，这名39岁的球员在阿根廷战胜贝宁的比赛中进球，那场比赛是他代表国家队的最后一战。

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对于迈阿密国际而言，这只是球队近11场联赛中的第二场胜利。球队在取得13胜、5负和10平后积49分，并从东部联盟第三位升至第二位。

据该媒体报道，梅西以进球加助攻计算，是MLS效率最高的球员，贡献23球和13次助攻。他正在争夺连续第三座联赛最有价值球员奖项，而迈阿密国际则希望成为自洛杉矶银河在2011—2012年做到这一点以来，首支成功卫冕MLS冠军头衔的俱乐部。

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