Лионель Месси забил два мяча в матче MLS, в котором «Интер Майами» обыграл «Ди Си Юнайтед» со счетом 4:0. Как сообщает Asharq Al-Awsat, это была первая игра аргентинца за клуб после его прощального матча за сборную Аргентины.

Дубли Суареса и Месси

Луис Суарес открыл счет уже на третьей минуте, пробив левой ногой в верхний угол ворот из центра штрафной площади. На 39-й минуте уругвайский форвард забил во второй раз. Оба гола Суарес забил после передач Хермана Бертераме.

Позиция в Восточной конференции

Месси отличился на 47-й минуте после передачи Суареса и сделал счет 3:0. Через 13 минут он обыграл трех защитников и забил свой второй мяч в матче. За четыре дня до этого 39-летний футболист забил в победном матче Аргентины против Бенина, который стал для него последним за сборную.

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Для «Интер Майами» это была лишь вторая победа в последних 11 матчах лиги. Команда имеет 49 очков после 13 побед, пяти поражений и 10 ничьих и поднялась с третьего на второе место в Восточной конференции.

По данным издания, Месси является самым результативным игроком MLS по системе гол плюс пас: на его счету 23 гола и 13 результативных передач. Он претендует на третью подряд награду самому ценному игроку лиги, а «Интер Майами» стремится стать первым клубом после «Лос-Анджелес Гэлакси» в 2011–2012 годах, который защитит титул чемпиона MLS.

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