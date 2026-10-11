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Анастасия Соболева стала финалисткой турнира WTT в Болгарии

UA NEWS 11 Октября 2026 14:43
Анастасия Соболева стала финалисткой турнира WTT в Болгарии

Украинская теннисистка Анастасия Соболева завоевала серебро на турнире World Tennis Tour W50 в болгарском Бургасе. Спортсменка завершила турнир в статусе вице-чемпионки.

 

В воскресном матче за титул Анастасия (№ 180 WTA) в трёх сетах уступила представительнице Испании Ане Минтеги дель Ольмо (239) — 7:5, 4:6, 0:6, передаёт Укринформ.

Соперницы провели на корте около трёх часов.

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