Анастасия Соболева стала финалисткой турнира WTT в Болгарии

Украинская теннисистка Анастасия Соболева завоевала серебро на турнире World Tennis Tour W50 в болгарском Бургасе. Спортсменка завершила турнир в статусе вице-чемпионки.

В воскресном матче за титул Анастасия (№ 180 WTA) в трёх сетах уступила представительнице Испании Ане Минтеги дель Ольмо (239) — 7:5, 4:6, 0:6, передаёт Укринформ.

Соперницы провели на корте около трёх часов.

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