Анастасія Соболєва стала фіналісткою турніру WTT у Болгарії

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Українська тенісистка Анастасія Соболєва здобула срібний результат на змаганнях World Tennis Tour W50 у болгарському Бургасі. Спортсменка завершила турнір у статусі віцечемпіонки.

У недільному матчі за титул Анастасія (№180 WTA) у трьох сетах поступилася представниці Іспанії Ане Мінтегі дель Ольмо (239) - 7:5, 4:6, 0:6, передає Укрінформ.

Суперниці провели на корті близько трьох годин.

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