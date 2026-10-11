Анастасія Соболєва стала фіналісткою турніру WTT у Болгарії
0:00 / 0:00
Українська тенісистка Анастасія Соболєва здобула срібний результат на змаганнях World Tennis Tour W50 у болгарському Бургасі. Спортсменка завершила турнір у статусі віцечемпіонки.
У недільному матчі за титул Анастасія (№180 WTA) у трьох сетах поступилася представниці Іспанії Ане Мінтегі дель Ольмо (239) - 7:5, 4:6, 0:6, передає Укрінформ.
Суперниці провели на корті близько трьох годин.
Інші новини спорту:
Тенісист Губерт Гуркач у трьох сетах переміг Ї Чжоу в Шанхаї.
Гардіанс вийшли до Серії чемпіонату АЛ після камбеку з 0:2.
Гольфіст Майкл Бреннан виграв Baycurrent Classic у Японії.