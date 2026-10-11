Нападающая «Арсенала» Алессия Руссо признана игроком года женской сборной Англии. Награду определили по итогам голосования болельщиков, сообщает BBC Sport.

Вторая награда Руссо

27-летняя футболистка уже получала это звание два сезона назад. В сезоне 2025/26 Руссо приняла участие во всех 10 матчах сборной Англии и забила пять голов.

Всего Руссо забила за сборную Англии 31 мяч в 68 матчах. В голосовании она опередила двух футболисток «Челси» — Люси Бронз и Ханну Хэмптон.

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Руссо поблагодарила болельщиков за поддержку и подчеркнула, что успех команды является общим результатом.

Ответный матч с Грецией

На прошлой неделе Руссо забила третий мяч в первом матче полуфинала плей-офф отбора на чемпионат мира 2027 года против Греции. Встреча завершилась победой Англии со счетом 3:1.

Ответный матч Англия — Греция состоится во вторник на стадионе King Power в Лестере.

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