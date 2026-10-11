«Динамо» и «ЛНЗ» одержали победы в 8-м туре чемпионата УПЛ

В воскресенье, 11 октября, в украинской Премьер-лиге продолжился 8-й тур сезона. Киевское «Динамо» победило «Карпаты», а «ЛНЗ» оказался сильнее «Кудривки».

Футболисты киевского «Динамо» обыграли львовские «Карпаты» со счётом 1:0, сообщает «Укринформ».

Гол на 66-й минуте забил Матвей Пономаренко.

Удаление: Назарий Русин («Карпаты», 62).

Черкасский ЛНЗ обыграл «Кудривку» из Черниговской области — 2:1.

Голы: Таллес Бренер (9-я минута, с пенальти), Геннадий Пасич (48) — Реймонд Овусу (68).

Удаление: Артур Рябов (ЛНЗ, 37).

В 18.00 черновицкая «Буковина» в Каменце-Подольском примет житомирское «Полесье».

Программу тура в понедельник, 12 октября, завершит матч между киевским «Левым берегом» и луганской «Зарей» (13.00).

Результаты предыдущих матчей 8-го тура:

«Верес» (Ровно) — «Шахтер» (Донецк) — 0:3

«Черноморец» (Одесса) — «Харьков» — 1:2

«Колос» (Ковалевка) — «Эпицентр» (Каменец-Подольский) — 3:1.

Матч между киевской «Оболонью» и криворожским «Кривбассом» при счёте 1:0 был перенесён по соображениям безопасности.

Турнирную таблицу УПЛ возглавляет «Шахтер», в активе которого 21 очко. «Полесье» имеет 18 очков. Третьим идет «Динамо» (16), четвертым — «Харьков» (15). У «Карпат» — 14 очков, далее — ЛНЗ — 11, «Верес» — 9, «Заря», «Колос», «Эпицентр» (у всех — по 8), «Левый Берег», «Буковина» — по 7 очков, «Черноморец», «Кривбасс» — по 5 очков, «Оболонь» — 4, «Кудровка» — 2.

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