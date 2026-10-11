В Гливице, Польша, «Пяст» обыграл лодзинский «Видзев» со счётом 2:1 в матче 10-го тура Экстраклясы. Решающий гол на первой добавленной минуте забил Квентин Буагард. Поражение стало для «Видзева» седьмым подряд матчем чемпионата без побед, сообщает Interia Sport.

Нереализованные моменты в первом тайме

Хозяева могли открыть счёт уже на восьмой минуте: Самюэль Нтамак после подачи Эммануэля Твумаси пробил головой в штангу. «Видзев» отвечал преимущественно подачами, в том числе после угловых. Пшемыслав Вишневский пробил головой выше ворот, а удар Мариуша Форнальчика был заблокирован.

Перед перерывом вратарь «Пяста» Домен Гриль перевёл через перекладину удар головой Себастьяна Бергье. В первом тайме команды нанесли лишь один удар в створ ворот.

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Автогол и ответ Свидерского

После перерыва «Пяст» активнее действовал у ворот Бартломея Дронговского. На 68-й минуте Якуб Левицкий прострелил с левого фланга, а Яннис Папаниколау срезал мяч в собственные ворота.

Гости сравняли счёт через три минуты. Юсуф Газибегович подал с углового, а Кароль Свидерский головой направил мяч в ворота Гриля. В компенсированное время Левицкий во второй раз ассистировал Буагарду, который остался без опеки и забил победный мяч.

«Пяст» нанёс 17 ударов против 13 у соперника, а по ударам в створ превзошёл его со счётом 5:3. После победы команда из Гливице поднялась на пятое место в таблице. «Видзев» в последний раз выигрывал в лиге 9 августа — в матче против белостокской «Ягеллонии».

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