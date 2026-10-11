皮亚斯特第91分钟绝杀维德泽夫——Interia Sport

在波兰格利维采，皮亚斯特在波兰足球甲级联赛第10轮比赛中以2比1击败来自罗兹的维德泽夫。昆廷·布瓦加尔德在伤停补时第1分钟打入制胜球。这场失利使维德泽夫连续第七场联赛未能取胜，Interia Sport报道。

上半场错失机会

主队在第8分钟就有机会打破僵局：萨缪埃尔·恩塔马克接埃马纽埃尔·特武马西的传中头球击中门柱。维德泽夫主要通过传中作出回应，其中包括角球后的传中。普热梅斯瓦夫·维希涅夫斯基头球高出球门，马里乌什·福尔纳尔奇克的射门则被封堵。

中场休息前，皮亚斯特门将多曼·格里尔将塞巴斯蒂安·贝尔吉耶的头球托出横梁。上半场两队仅有一次射正。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

乌龙球与希维德尔斯基的回应

下半场，皮亚斯特在巴尔托梅伊·德隆戈夫斯基把守的球门前表现得更为积极。第68分钟，雅库布·莱维茨基从左路送出低平球，扬尼斯·帕帕尼科劳将球折射入自家球门。

客队三分钟后扳平比分。优素福·加齐别戈维奇开出角球，卡罗尔·希维德尔斯基头球将球送入格里尔把守的球门。伤停补时阶段，莱维茨基第二次助攻布瓦加尔德，后者无人盯防并打入制胜球。

皮亚斯特全场射门17次，对手为13次；射正次数以5比3领先。获胜后，这支来自格利维采的球队升至积分榜第五位。维德泽夫上一次在联赛中获胜是在8月9日，对手是比亚韦斯托克的雅盖隆。

关注我们在