П’яст вирвав перемогу над Відзевом на 91-й хвилині — Interia Sport

У Глівіце, Польща, «П'яст» переміг «Відзев» із Лодзі з рахунком 2:1 у матчі 10-го туру Екстракляси. Вирішальний гол на першій доданій хвилині забив Квентін Буагард. Поразка стала для «Відзева» сьомим поспіль матчем чемпіонату без перемог, повідомляє Interia Sport.

Нереалізовані моменти в першому таймі

Господарі могли відкрити рахунок уже на восьмій хвилині: Самюель Нтамак після подачі Еммануеля Твумасі пробив головою у стійку. «Відзев» відповідав переважно подачами, зокрема після кутових. Пшемислав Вішнєвський пробив головою вище воріт, а удар Маріуша Форнальчика було заблоковано.

Перед перервою воротар «П'яста» Домен Гріль перевів над поперечиною удар головою Себастьяна Берг'є. У першому таймі команди завдали лише одного удару в площину воріт.

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Автогол і відповідь Свідерського

Після перерви «П'яст» активніше діяв біля воріт Бартломея Дронговського. На 68-й хвилині Якуб Левицький прострілив з лівого флангу, а м'яч у власні ворота зрізав Янніс Папаніколау.

Гості зрівняли рахунок через три хвилини. Юсуф Газібегович подав із кутового, а Кароль Свідерський головою спрямував м'яч у ворота Гріля. У компенсований час Левицький вдруге асистував Буагарду, який залишився без опіки та забив переможний м'яч.

«П'яст» завдав 17 ударів проти 13 у суперника, а за ударами в площину воріт переважав 5:3. Після перемоги команда з Глівіце піднялася на п'яте місце в таблиці. «Відзев» востаннє вигравав у лізі 9 серпня — у матчі проти «Ягеллонії» з Білостока.

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