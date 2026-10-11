Американская триатлонистка Тейлор Нибб победила на женском чемпионате мира Ironman в Кайлуа-Коне на Гавайях, США. Она вышла в лидеры примерно за километр до финиша после того, как норвежская действующая чемпионка Сольвейг Лёвсет, имевшая преимущество более минуты, начала шататься и упала. Об этом сообщает The Guardian.

Развязка на финише

Лёвсет опередила Нибб на заключительных 10 километрах марафонского этапа. За одну милю до финиша норвежка имела преимущество более минуты, однако вскоре потеряла равновесие и упала. Нибб обошла ее примерно за километр до финиша.

Лёвсет восстановилась и заняла восьмое место. Она дошла до финиша пешком, улыбаясь и приветствуя болельщиков. Соревнования проходили при особенно высокой влажности, а несколько претенденток не финишировали или столкнулись с резким ухудшением самочувствия.

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Результаты чемпионата

Нибб преодолела дистанцию, состоявшую из 3,8 км плавания, 180 км велоэтапа и 42,2 км бега, за 8 часов 36 минут 29 секунд. Немка Лаура Филипп финишировала второй, уступив победительнице три минуты.

Годом ранее Нибб снялась с гонки за несколько километров до финиша, когда лидировала. На этот раз, когда Лёвсет вышла вперед, американка не стала сразу бороться за лидерство. После финиша Нибб сказала, что опыт предыдущей гонки повлиял на ее решение сосредоточиться на том, чтобы добраться до финиша.

В мужском зачете чемпионом мира в своем дебютном старте в Коне стал 37-летний француз Венсан Луи. Он показал время 7 часов 47 минут 27 секунд и опередил норвежца Густава Идена, победителя 2022 года, который финишировал за 7 часов 49 минут 3 секунды.

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