Amerykańska triathlonistka Taylor Knibb wygrała mistrzostwa świata Ironman kobiet w Kailua-Kona na Hawajach w USA. Objęła prowadzenie około kilometr przed metą po tym, jak norweska broniąca tytułu Solveig Løvseth, która miała ponad minutę przewagi, zaczęła się chwiać i upadła. Informuje o tym The Guardian.

Dramat na finiszu

Løvseth wyprzedziła Knibb podczas ostatnich 10 kilometrów etapu maratońskiego. Na milę przed metą Norweżka miała ponad minutę przewagi, jednak wkrótce straciła równowagę i upadła. Knibb wyprzedziła ją około kilometr przed finiszem.

Løvseth odzyskała siły i zajęła ósme miejsce. Dotarła do mety pieszo, uśmiechając się i witając kibiców. Zawody odbywały się przy szczególnie wysokiej wilgotności, a kilka pretendentek nie ukończyło rywalizacji lub doświadczyło gwałtownego pogorszenia samopoczucia.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wyniki mistrzostw

Knibb pokonała dystans obejmujący 3,8 km pływania, 180 km etapu kolarskiego i 42,2 km biegu w czasie 8 godzin 36 minut 29 sekund. Niemka Laura Philipp finiszowała druga, tracąc do zwyciężczyni trzy minuty.

Rok wcześniej Knibb wycofała się z wyścigu kilka kilometrów przed metą, gdy prowadziła. Tym razem, gdy Løvseth wyszła na prowadzenie, Amerykanka nie zaczęła od razu walczyć o pierwsze miejsce. Po finiszu Knibb powiedziała, że doświadczenie z poprzedniego wyścigu wpłynęło na jej decyzję, by skupić się na dotarciu do mety.

W rywalizacji mężczyzn mistrzem świata w swoim debiutanckim starcie w Konie został 37-letni Francuz Vincent Luis. Uzyskał czas 7 godzin 47 minut 27 sekund i wyprzedził Norwega Gustava Idena, zwycięzcę z 2022 roku, który finiszował z czasem 7 godzin 49 minut 3 sekundy.

Czytaj nas na