尼布在勒夫塞特摔倒后赢得Ironman冠军——《卫报》

美国铁人三项运动员泰勒·尼布在美国夏威夷州凯卢阿-科纳举行的女子Ironman世界锦标赛中夺冠。在距离终点约一公里时，此前领先超过一分钟的挪威卫冕冠军索尔维格·勒夫塞特开始摇晃并摔倒，尼布随即取得领先。《卫报》报道。

终点前的戏剧性一幕

勒夫塞特在马拉松赛段最后10公里超过了尼布。距离终点一英里时，这名挪威选手仍领先超过一分钟，但不久后失去平衡并摔倒。尼布在距离终点约一公里时超过了她。

勒夫塞特恢复后获得第八名。她步行抵达终点，面带微笑并向观众致意。比赛在湿度特别高的条件下进行，数名竞争者未能完赛或身体状况急剧恶化。

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锦标赛成绩

尼布以8小时36分29秒完成比赛，赛程包括3.8公里游泳、180公里自行车赛段和42.2公里跑步。德国选手劳拉·菲利普获得第二名，落后冠军3分钟。

一年前，尼布在领先时于距离终点数公里处退出比赛。这一次，当勒夫塞特取得领先后，这名美国选手没有立即争夺领先位置。赛后，尼布表示，上一场比赛的经历影响了她专注于抵达终点的决定。

男子组方面，37岁的法国选手文森特·路易在科纳首次参赛便成为世界冠军。他以7小时47分27秒完赛，领先于挪威选手古斯塔夫·伊登；作为2022年冠军的伊登以7小时49分3秒完赛。

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