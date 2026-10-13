Министр спорта России и глава Российского олимпийского комитета Михаил Дегтярев выразил возмущение решением властей Нидерландов, отказавших в выдаче виз лидерам сборной РФ по спортивной гимнастике Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой. Эти лица лично призывали к убийству украинцев.

Из-за отказа посольства Нидерландов спортсменки лишились возможности принять участие в чемпионате мира по спортивной гимнастике, который пройдет 17–25 октября в Роттердаме и где будут разыграны первые лицензии на Олимпийские игры 2028 года.

Дегтярев заявил, что решение Нидерландов является «политически мотивированным», нарушает решение Международного олимпийского комитета и свидетельствует о нецелесообразности проведения международных турниров в странах Евросоюза. Спортсменки Мельникова и Листунова ранее публично поддерживали российскую агрессию против Украины, а Калмыкова является представительницей военно-спортивного общества.

Источники: Telegram-канал министра спорта РФ Михаила Дегтярева, заявление Федерации спортивной гимнастики России.

Три российские гимнастки — Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Анна Калмыкова — пропустят чемпионат мира по спортивной гимнастике в Нидерландах из-за отказа в выдаче виз.

Представительницы России и Беларуси будут соревноваться на чемпионате мира по художественной гимнастике в немецком Франкфурте без использования национальной символики.

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