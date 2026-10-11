Динамо та ЛНЗ здобули перемоги у 8-му турі чемпіонату УПЛ
У неділю, 11 жовтня, в українській Прем’єр-лізі продовжився 8-й тур сезону. Київське «Динамо» перемогло «Карпати», а ЛНЗ виявився сильнішим за «Кудрівку».
Футболісти київського «Динамо» обіграли львівські «Карпати» 1:0, передає Укрінформ.
М'яч на 66-й хвилині забив Матвій Пономаренко.
Вилучення: Назарій Русин («Карпати», 62).
Черкаський ЛНЗ здолав «Кудрівку» з Чернігівщини - 2:1.
Голи: Таллес Бренер (9-та хвилина, з пенальті), Геннадій Пасіч (48) - Реймонд Овусу (68).
Вилучення: Артур Рябов (ЛНЗ, 37).
О 18.00 чернівецька «Буковина» у Кам'янці-Подільському прийматиме житомирське «Полісся».
Програму туру у понеділок, 12 жовтня, завершить матч між київським «Лівим Берегом» та луганською «Зорею» (13.00).
Результати попередніх ігор 8-го туру:
«Верес» (Рівне) «Шахтар» (Донецьк) - 0:3
«Чорноморець» (Одеса) - «Харків» - 1:2
«Колос» (Ковалівка) - «Епіцентр» (Кам'янець-Подільський) - 3:1.
Поєдинок між київською «Оболонню» та криворізьким «Кривбасом» за рахунку 1:0 був перенесений з міркувань безпеки.
Турнірну таблицю УПЛ очолює «Шахтар», в активі якого 21 очко. «Полісся» має 18 очок. Третім йде «Динамо» (16), четвертим - «Харків» (15). У «Карпат» - 14 пунктів, далі - ЛНЗ - 11, «Верес» - 9, «Зоря», «Колос», «Епіцентр» (в усіх - по 8), «Лівий Берег», «Буковина», - по 7 очок, «Чорноморець», «Кривбас» - по 5 очок, - «Оболонь» - 4, «Кудрівка» - 2.
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