Динамо та ЛНЗ здобули перемоги у 8-му турі чемпіонату УПЛ

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У неділю, 11 жовтня, в українській Прем’єр-лізі продовжився 8-й тур сезону. Київське «Динамо» перемогло «Карпати», а ЛНЗ виявився сильнішим за «Кудрівку».

Футболісти київського «Динамо» обіграли львівські «Карпати» 1:0, передає Укрінформ.

М'яч на 66-й хвилині забив Матвій Пономаренко.

Вилучення: Назарій Русин («Карпати», 62).

Черкаський ЛНЗ здолав «Кудрівку» з Чернігівщини - 2:1.

Голи: Таллес Бренер (9-та хвилина, з пенальті), Геннадій Пасіч (48) - Реймонд Овусу (68).

Вилучення: Артур Рябов (ЛНЗ, 37).

О 18.00 чернівецька «Буковина» у Кам'янці-Подільському прийматиме житомирське «Полісся».

Програму туру у понеділок, 12 жовтня, завершить матч між київським «Лівим Берегом» та луганською «Зорею» (13.00).

Результати попередніх ігор 8-го туру:

«Верес» (Рівне) «Шахтар» (Донецьк) - 0:3

«Чорноморець» (Одеса) - «Харків» - 1:2

«Колос» (Ковалівка) - «Епіцентр» (Кам'янець-Подільський) - 3:1.

Поєдинок між київською «Оболонню» та криворізьким «Кривбасом» за рахунку 1:0 був перенесений з міркувань безпеки.

Турнірну таблицю УПЛ очолює «Шахтар», в активі якого 21 очко. «Полісся» має 18 очок. Третім йде «Динамо» (16), четвертим - «Харків» (15). У «Карпат» - 14 пунктів, далі - ЛНЗ - 11, «Верес» - 9, «Зоря», «Колос», «Епіцентр» (в усіх - по 8), «Лівий Берег», «Буковина», - по 7 очок, «Чорноморець», «Кривбас» - по 5 очок, - «Оболонь» - 4, «Кудрівка» - 2.

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