Сборная Украины по дзюдо примет участие в командном Кубке Европы в Риге

17–18 октября в столице Латвии состоится Riga Millennium Team Cadet European Cup 2026 — командный Кубок Европы по дзюдо среди кадетов. В соревнованиях примет участие сборная Украины.

Как сообщает Международная федерация дзюдо, на соревнования уже заявились более 400 спортсменов из 19 стран, передает «Укринформ».

Украину будут представлять 32 участника — 23 юноши и 9 девушек.

Источник: IJF

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