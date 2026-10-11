«Кристал Пэлас» в Лондоне одержал победу над «Ноттингем Форест» со счётом 3:1 в матче Премьер-лиги 11 октября. Хозяева пропустили уже на третьей минуте, но до перерыва вышли вперёд, а во втором тайме укрепили преимущество. Как сообщает Sky Sports News, матч стал первым возвращением Оливера Гласнера на «Селхерст Парк» после его летнего ухода из клуба.

Камада и Лерма изменили ход матча

«Ноттингем Форест» вышел вперёд благодаря Дану Ндойе. Форвард воспользовался неудачной попыткой Анана Халайли отдать мяч головой вратарю и точно пробил по воротам.

В начале встречи у гостей были возможности увеличить преимущество. Вальтер Бенитес отразил удар головой Ндойе, а затем спас «Пэлас» после ударов Моргана Гиббса-Уайта и Лиама Делапа. Гиббс-Уайт также попал в перекладину.

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На 41-й минуте Даити Камада сравнял счёт, забив свой первый гол в Премьер-лиге. После проверки VAR взятие ворот было засчитано. Уже в компенсированное к первому тайму время Джефферсон Лерма головой замкнул подачу, а мяч прошёл между ног Матца Селса.

Пино забил после 19 матчей без голов

На 59-й минуте Йереми Пино установил окончательный счёт. Йорген Странд Ларсен пробил по воротам, Селс отразил удар, однако испанец первым оказался на добивании. Гол был засчитан после проверки VAR. Для Пино это был первый мяч после 19 матчей Премьер-лиги без голов.

В конце матча Бенитес ещё раз не позволил Крису Вуду сократить отставание, отразив его удар с близкого расстояния. Победа завершила 14-летнее ожидание «Кристал Пэлас» победы над «Ноттингем Форест» в матчах чемпионата. После шести игр «Пэлас» занимал 12-е место с семью очками, тогда как «Форест» шёл 14-м, имея пять баллов.

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