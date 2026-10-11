Crystal Palace odniosło w Londynie zwycięstwo 3:1 nad Nottingham Forest w meczu Premier League 11 października. Gospodarze stracili gola już w trzeciej minucie, ale przed przerwą wyszli na prowadzenie, a w drugiej połowie powiększyli przewagę. Jak informuje Sky Sports News, mecz był pierwszym powrotem Olivera Glasnera na Selhurst Park po jego letnim odejściu z klubu.

Kamada i Lerma zmienili przebieg meczu

Nottingham Forest objęło prowadzenie dzięki Danowi Ndoye. Napastnik wykorzystał nieudaną próbę Anana Khalailiego podania głową do bramkarza i precyzyjnie strzelił do bramki.

Na początku spotkania goście mieli okazje, aby powiększyć przewagę. Walter Benítez obronił strzał głową Ndoye, a później uratował Palace po uderzeniach Morgana Gibbsa-White'a i Liama Delapa. Gibbs-White trafił również w poprzeczkę.

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W 41. minucie Daichi Kamada wyrównał, zdobywając swojego pierwszego gola w Premier League. Po sprawdzeniu VAR bramka została uznana. Już w doliczonym czasie pierwszej połowy Jefferson Lerma głową wykończył dośrodkowanie, a piłka przeszła między nogami Matza Selsa.

Pino zdobył gola po 19 meczach bez bramki

W 59. minucie Yeremy Pino ustalił końcowy wynik. Jørgen Strand Larsen uderzył na bramkę, Sels obronił strzał, jednak Hiszpan jako pierwszy dopadł do dobitki. Gol został uznany po sprawdzeniu VAR. Dla Pino była to pierwsza bramka po 19 meczach Premier League bez gola.

Pod koniec meczu Benítez ponownie nie pozwolił Chrisowi Woodowi zmniejszyć straty, broniąc jego uderzenie z bliskiej odległości. Zwycięstwo zakończyło 14-letnie oczekiwanie Crystal Palace na ligową wygraną nad Nottingham Forest. Po sześciu meczach Palace zajmowało 12. miejsce z siedmioma punktami, podczas gdy Forest było 14. z pięcioma punktami.

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