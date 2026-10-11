10月11日，水晶宫在伦敦进行的英超比赛中以3比1战胜诺丁汉森林。主队在开场第3分钟便失球，但在半场结束前反超，并在下半场扩大了优势。正如天空体育新闻报道，这是奥利弗·格拉斯纳在夏季离开俱乐部后首次重返塞尔赫斯特公园球场。

镰田大地和莱尔马改变了比赛走势

诺丁汉森林凭借丹·恩多耶的进球取得领先。这名前锋利用阿南·哈莱利试图头球回传门将未果，精准射门得分。

比赛开始阶段，客队有机会扩大领先优势。沃尔特·贝尼特斯扑出了恩多耶的头球，随后又在摩根·吉布斯-怀特和利亚姆·德拉普射门后挽救了水晶宫。吉布斯-怀特还击中了横梁。

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第41分钟，镰田大地扳平比分，打入他在英超的首粒进球。经VAR检查后，进球被判有效。上半场补时阶段，杰斐逊·莱尔马头球接应传中，皮球从马茨·塞尔斯两腿之间穿过。

皮诺结束19场比赛进球荒

第59分钟，耶雷米·皮诺锁定最终比分。约尔根·斯特兰德·拉森射门，塞尔斯扑出皮球，但这名西班牙人率先完成补射。经VAR检查后，进球被判有效。这是皮诺在连续19场英超比赛未能进球后打入的首球。

比赛末段，贝尼特斯再次阻止克里斯·伍德缩小差距，扑出了他的近距离射门。这场胜利结束了水晶宫在联赛中对阵诺丁汉森林长达14年未能取胜的等待。六场比赛过后，水晶宫以7分排名第12位，而诺丁汉森林以5分位列第14位。

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