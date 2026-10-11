Винисиус Жуниор может пропустить матч «Реала» с «Барселоной» в Эль-Класико, запланированный на 25 октября. Журналисты COPE предполагают, что после удаления в игре с «Вильярреалом» бразильцу может грозить дисквалификация до трёх матчей. В случае успешной апелляции «Реала» её срок может составить два матча.

Удаление после просмотра VAR

«Реал» победил «Вильярреал» со счётом 1:0 благодаря голу Яна Диоманде. Команда забила ещё раз, однако гол Винисиуса отменили после просмотра VAR. По данным Interia Sport, футболист получил прямую красную карточку после того, как потянул Натана Салибу за волосы.

После удаления Винисиус эмоционально отреагировал на решение: кричал, жестикулировал и пытался подойти к главному арбитру Исидро Диасу де Мере. Одноклубники удержали футболиста.

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Что может повлиять на наказание

Журналист COPE Исаак Фоуто сообщил, что арбитр указал в протоколе агрессивное приближение Винисиуса к нему. На возможную продолжительность наказания также может повлиять то, что нарушение против Салибы произошло, когда ни один из игроков не владел мячом.

Аранча Родригес и Мигель Анхель Диас из COPE считают, что бразилец может получить дисквалификацию до трёх матчей. При таком сценарии он пропустит матчи с «Севильей» и «Барселоной».

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