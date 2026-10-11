Вінісіус може пропустити Ель-Класіко через можливу дискваліфікацію — Interia Sport

Вінісіус Жуніор може пропустити матч Реала з Барселоною в Ель-Класіко, запланований на 25 жовтня. Журналісти COPE припускають, що після вилучення в грі з Вільярреалом бразильцю може загрожувати дискваліфікація до трьох матчів. У разі успішної апеляції Реала її термін може становити два матчі.

Вилучення після перегляду VAR

Реал переміг Вільярреал з рахунком 1:0 завдяки голу Яна Діоманде. Команда забила ще раз, однак гол Вінісіуса скасували після перегляду VAR. За даними Interia Sport, футболіст отримав пряму червону картку після того, як потягнув за волосся Натана Салібу.

Після вилучення Вінісіус емоційно відреагував на рішення: кричав, жестикулював і намагався підійти до головного арбітра Ісідро Діаса де Мери. Одноклубники стримали футболіста.

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Що може вплинути на покарання

Журналіст COPE Ісаак Фоуто повідомив, що арбітр зазначив у протоколі агресивне наближення Вінісіуса до нього. На можливу тривалість покарання також може вплинути те, що порушення проти Саліби сталося, коли жоден із гравців не володів м’ячем.

Аранча Родрігес і Мігель Анхель Діас із COPE вважають, що бразилець може отримати дискваліфікацію до трьох матчів. За такого сценарію він пропустить матчі із Севільєю та Барселоною.

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