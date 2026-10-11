维尼修斯·儒尼奥尔可能缺席定于10月25日举行的皇家马德里对阵巴塞罗那的国家德比。COPE记者认为，这名巴西球员在对阵比利亚雷亚尔的比赛中被罚下后，可能面临最多三场的停赛。如果皇家马德里的申诉成功，停赛期可能为两场。

VAR回放后被罚下

皇家马德里凭借扬·迪奥曼德的进球以1:0战胜比利亚雷亚尔。球队还打进一球，但维尼修斯的进球在VAR回放后被取消。据Interia Sport报道，该球员在拉扯纳坦·萨利巴的头发后被直接出示红牌。

被罚下后，维尼修斯对这一决定作出了激烈反应：他大喊、打手势，并试图接近主裁判伊西德罗·迪亚斯·德梅拉。队友拦住了这名球员。

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可能影响处罚的因素

COPE记者伊萨克·富托表示，裁判在比赛报告中记录了维尼修斯向其进行的攻击性接近。对萨利巴犯规时两名球员均未控球，这一事实也可能影响处罚的可能期限。

COPE的阿兰查·罗德里格斯和米格尔·安赫尔·迪亚斯认为，这名巴西球员可能被停赛最多三场。在这种情况下，他将缺席对阵塞维利亚和巴塞罗那的比赛。

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