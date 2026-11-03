在阿联酋阿布扎比举行的阿布扎比锦标赛期间，西班牙球手琼·拉姆解释了自己离开LIV Golf系列赛的决定。与此同时，英格兰高尔夫球手李·韦斯特伍德表示，他没有签署参加改版后LIV 2.0巡回赛的协议，也没有就重返DP World Tour进行谈判。

这位53岁的前世界第一称自己“失业了”，因为他尚未决定自己在这项运动中的未来。正如BBC Sport报道，韦斯特伍德表示，向他提供的LIV 2.0条件不适合他，而新赛制的细节仍需进一步完善。他强调，自己没有签署任何有关参加该巡回赛的文件。

LIV前景的不确定性

韦斯特伍德是2022年加入LIV Golf的知名球员之一。在沙特阿拉伯公共投资基金（PIF）撤回对该项目的支持后，这一系列赛的未来仍不确定。据BBC Sport报道，该基金已向项目投入逾50亿美元，而联盟上个月申请了破产保护。

LIV Golf已获得从BC Partners Credit筹集最多3亿美元融资的可能性，以继续推进LIV 2.0。新系列赛计划于2027年开始，但目前仅有几名球员同意参加。韦斯特伍德认为，如果削减成本并吸引足够多的运动员，该项目可能会成功。

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拉姆解释离开系列赛的原因

拉姆在10月达成终止与该系列赛合作的协议后，首次公开评论了自己离开LIV一事。这位两届大满贯冠军表示，他不喜欢为LIV 2.0提出的变化，其中包括可能放弃团队赛制。

据ESPN报道，拉姆以一份价值约3亿美元的协议转投LIV，离开该系列赛后，他仍应获得合同剩余部分的1亿美元。最近几周，塞尔希奥·加西亚、伊恩·保尔特、泰瑞尔·哈顿和格雷姆·麦克道尔也离开了LIV。

如果韦斯特伍德决定重返DP World Tour，他将不得不服完因退出该巡回赛会员资格而被处以的10场赛事禁赛。按他的说法，若其会员资格于11月12日恢复，他最早也只能参加5月在土耳其举行的比赛。

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