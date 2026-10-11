Vinícius Júnior może opuścić mecz Realu Madryt z Barceloną w El Clásico, zaplanowany na 25 października. Dziennikarze COPE sugerują, że po czerwonej kartce w spotkaniu z Villarrealem Brazylijczykowi może grozić dyskwalifikacja do trzech meczów. Jeśli apelacja Realu Madryt zostanie uwzględniona, jej wymiar może wynieść dwa mecze.

Czerwona kartka po analizie VAR

Real Madryt pokonał Villarreal 1:0 dzięki golowi Yana Diomande. Drużyna zdobyła jeszcze jedną bramkę, jednak gol Viníciusa został anulowany po analizie VAR. Według Interia Sport, zawodnik otrzymał bezpośrednią czerwoną kartkę po tym, jak pociągnął Natana Salibę za włosy.

Po usunięciu z boiska Vinícius emocjonalnie zareagował na decyzję: krzyczał, gestykulował i próbował podejść do głównego arbitra Isidro Díaza de Mery. Koledzy z drużyny powstrzymali zawodnika.

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Co może wpłynąć na karę

Dziennikarz COPE Isaac Fouto poinformował, że arbiter odnotował w protokole agresywne zbliżenie się Viníciusa do niego. Na możliwy wymiar kary może również wpłynąć fakt, że przewinienie na Salibie miało miejsce, gdy żaden z zawodników nie był w posiadaniu piłki.

Arancha Rodríguez i Miguel Ángel Díaz z COPE uważają, że Brazylijczyk może otrzymać dyskwalifikację do trzech meczów. W takim scenariuszu opuści spotkania z Sevillą i Barceloną.

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