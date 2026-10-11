Bezzecchi wygrał Grand Prix Indonezji MotoGP — TimesLIVE

Włoski zawodnik Marco Bezzecchi na motocyklu Aprilia wygrał Grand Prix Indonezji serii MotoGP. Drugi na mecie był Raul Fernandez, a trzecie miejsce zajął Jorge Martin, który dzięki temu odzyskał prowadzenie w mistrzostwach.

Fernandez stracił prowadzenie pod koniec wyścigu

Fernandez ruszał z pole position i w pierwszej połowie wyścigu wraz z Bezzecchim odjechał rywalom. Startował ze złamanym palcem wskazującym, którego urazu doznał w sobotnim wyścigu sprinterskim.

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W drugiej połowie dystansu zawodnik Trackhouse zaczął tracić tempo. Bezzecchi wykorzystał to na dziewięć okrążeń przed metą, objął prowadzenie i odniósł zwycięstwo. Pierwsze trzy pozycje w wyścigu zajęli przedstawiciele włoskiego producenta Aprilia, informuje TimesLIVE.

Martin ponownie objął prowadzenie w mistrzostwach

Po trzecim miejscu Martin zdobył 355 punktów i wyszedł na pierwszą pozycję klasyfikacji generalnej. Marc Marquez, który wygrał sobotni sprint, ukończył niedzielny wyścig na szóstym miejscu i ma 353 punkty. Południowoafrykański zawodnik Brad Binder zajął 16. miejsce.

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