Итальянский гонщик Марко Беццекки на мотоцикле Aprilia победил в Гран-при Индонезии серии MotoGP. Вторым финишировал Рауль Фернандес, а третье место занял Хорхе Мартин, который благодаря этому вернул себе лидерство в чемпионате.

Фернандес потерял лидерство в конце гонки

Фернандес стартовал с поул-позиции и в первой половине заезда вместе с Беццекки оторвался от преследователей. Он выступал с переломом указательного пальца, который получил в субботней спринтерской гонке.

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Во второй половине дистанции пилот Trackhouse начал терять темп. Беццекки воспользовался этим за девять кругов до финиша, вышел вперед и одержал победу. Первые три позиции в гонке заняли представители итальянского производителя Aprilia, сообщает TimesLIVE.

Мартин вновь возглавил чемпионат

После третьего места Мартин набрал 355 очков и вышел на первую позицию общего зачета. Марк Маркес, победивший в субботнем спринте, финишировал шестым в воскресной гонке и имеет 353 балла. Южноафриканский гонщик Брэд Биндер занял 16-е место.

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