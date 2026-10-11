Amerykański zawodnik Brendan Allen pokonał Brytyjczyka Christiana Leroya Duncana duszeniem w piątej rundzie pojedynku UFC w Las Vegas w Stanach Zjednoczonych. Poinformował o tym BBC Sport. Zwycięstwo było czwartym z rzędu dla Allena i pokrzyżowało Duncanowi zamiar zbliżenia się do walki o tytuł w wadze średniej.

Rozstrzygnięcie w piątej rundzie

31-letni Duncan przystępował do starcia z serią pięciu zwycięstw. Przed walką заявiał, że w przypadku przekonującego zwycięstwa nad Allenem liczy na następną walkę o tytuł.

Walka była wyrównana, a przed ostatnią rundą obaj sportowcy zachowywali szanse na zwycięstwo. Jednak Allen wykonał duszenie zza pleców i zmusił przeciwnika do poddania się.

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Statystyki walki i plany Allena

Duncan był aktywniejszy w stójce: zadał 138 celnych ciosów wobec 80 Allena. Jednocześnie Amerykanin przeważał w większości wymian zapaśniczych. W drugiej rundzie odjęto punkt po włożeniu palca w oko; według oceny BBC prawdopodobnie oznaczało to, że Duncan potrzebował przed czasem zakończyć walkę w ostatniej rundzie, aby wygrać.

Dla 30-letniego Allena było to ósme zwycięstwo przez poddanie w UFC. Jego bilans wynosi teraz 28 zwycięstw i siedem porażek. Duncan poniósł trzecią porażkę w karierze liczącej 18 walk. Po zwycięstwie piąty w rankingu wagi średniej Allen oświadczył, że liczy na walkę o pas Seana Stricklanda lub spotkanie z Dricusem du Plessisem.

Zwycięstwo Jaia Herberta

W walce poprzedzającej główne wydarzenie wieczoru inny brytyjski sportowiec, Jai Herbert, jednogłośną decyzją sędziów pokonał brazylijskiego zawodnika wagi lekkiej Mateusa Camilo. Dla 38-letniego Herberta było to trzecie zwycięstwo w czterech pojedynkach UFC, podczas gdy Camilo poniósł drugą porażkę w organizacji po dwóch wcześniejszych wygranych.

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