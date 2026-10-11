Американский боец Брендан Аллен победил британца Кристиана Лероя Данкана удушающим приемом в пятом раунде поединка UFC в Лас-Вегасе, США. Об этом сообщает BBC Sport. Победа стала для Аллена четвертой подряд и сорвала намерение Данкана приблизиться к титульному бою в среднем весе.

Развязка в пятом раунде

31-летний Данкан подходил к встрече с серией из пяти побед. Перед боем он заявлял, что в случае убедительной победы над Алленом рассчитывает на следующий титульный поединок.

Бой был равным, и перед последним раундом оба спортсмена сохраняли шансы на победу. Однако Аллен выполнил удушающий прием сзади и заставил соперника сдаться.

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Статистика боя и планы Аллена

Данкан был активнее в стойке: он нанес 138 точных ударов против 80 у Аллена. В то же время американец преобладал в большинстве эпизодов борьбы. Во втором раунде был снят балл после тычка в глаз; по оценке BBC, это, вероятно, означало, что Данкану для победы в последнем раунде нужно было досрочно завершить бой.

Для 30-летнего Аллена это была восьмая победа приемом в UFC. Его рекорд теперь составляет 28 побед и семь поражений. Данкан потерпел третье поражение в карьере, насчитывающей 18 боев. После победы пятый номер рейтинга среднего веса Аллен заявил, что рассчитывает на бой за пояс Шона Стрикленда или встречу с Дрикусом дю Плесси.

Победа Джая Герберта

В соглавном бою вечера еще один британский спортсмен Джай Герберт единогласным решением судей победил бразильского легковеса Матеуса Камило. Для 38-летнего Герберта это была третья победа в четырех поединках UFC, тогда как Камило потерпел второе поражение в промоушене после двух предыдущих побед.

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