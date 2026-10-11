美国选手布伦丹·艾伦在美国拉斯维加斯举行的一场UFC比赛第五回合中，以绞杀技击败英国选手克里斯蒂安·勒罗伊·邓肯。据BBC体育报道。这场胜利是艾伦的四连胜，也打乱了邓肯接近中量级冠军赛的计划。

第五回合决胜

31岁的邓肯带着五连胜的战绩进入这场比赛。赛前他表示，如果能令人信服地战胜艾伦，他希望获得下一场冠军赛的机会。

比赛势均力敌，最后一回合前两名选手都保有获胜机会。不过，艾伦从背后施展绞杀技，迫使对手认输。

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比赛数据和艾伦的计划

邓肯在站立打击中更为活跃：他命中138次有效击打，艾伦为80次。同时，这名美国选手在大多数缠斗回合中占据优势。第二回合中，邓肯因戳眼被扣一分；BBC认为，这很可能意味着邓肯要想获胜，就需要在最后一回合提前终结比赛。

对于30岁的艾伦而言，这是他在UFC中第八次以降服技获胜。他的战绩目前为28胜7负。邓肯遭遇了18场职业生涯中的第三场失利。获胜后，排名中量级第五的艾伦表示，他希望争夺肖恩·斯特里克兰的金腰带，或与德里克斯·杜·普莱西交手。

贾伊·赫伯特获胜

在当晚的联合主赛中，另一名英国选手贾伊·赫伯特以一致判定击败了巴西轻量级选手马特乌斯·卡米洛。对于38岁的赫伯特而言，这是他在四场UFC比赛中的第三场胜利；而卡米洛则在此前两连胜后遭遇了自己在该赛事推广组织中的第二场失利。

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