Брендан Аллен переміг Данкана задушливим прийомом — BBC Sport

Американський боєць Брендан Аллен переміг британця Крістіана Лероя Данкана задушливим прийомом у п’ятому раунді поєдинку UFC у Лас-Вегасі, США. Про це повідомляє BBC Sport. Перемога стала для Аллена четвертою поспіль і зірвала намір Данкана наблизитися до титульного бою в середній вазі.

Розв’язка в п’ятому раунді

31-річний Данкан підходив до зустрічі з серією із п’яти перемог. Перед боєм він заявляв, що у разі переконливої перемоги над Алленом розраховує на наступний титульний поєдинок.

Бій був рівним, а перед останнім раундом обидва спортсмени зберігали шанси на перемогу. Однак Аллен виконав задушливий прийом з-за спини та змусив суперника здатися.

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Статистика бою та плани Аллена

Данкан був активнішим у стійці: він завдав 138 точних ударів проти 80 у Аллена. Водночас американець переважав у більшості епізодів боротьби. У другому раунді після тикання в око було знято бал; за оцінкою BBC, це, ймовірно, означало, що Данкану для перемоги в останньому раунді потрібне було дострокове завершення бою.

Для 30-річного Аллена це була восьма перемога прийомом у UFC. Його рекорд тепер становить 28 перемог і сім поразок. Данкан зазнав третьої поразки у кар’єрі, яка налічує 18 боїв. Після перемоги п’ятий номер рейтингу середньої ваги Аллен заявив, що розраховує на бій за пояс Шона Стрікленда або зустріч із Дрікусом дю Плессі.

Перемога Джаї Герберта

У співголовному бою вечора ще один британський спортсмен Джаї Герберт одноголосним рішенням суддів переміг бразильського легковаговика Матеуса Каміло. Для 38-річного Герберта це третя перемога в чотирьох поєдинках UFC, тоді як Каміло зазнав другої поразки в промоушені після двох попередніх перемог.

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