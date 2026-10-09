在中国北京，伊加·斯维亚特克在WTA网球赛事四分之一决赛中以6:7（0）、3:6负于比利时选手爱丽丝·梅尔滕斯。这场失利未能让这位波兰网球选手缩小与竞争对手在争夺WTA年终总决赛席位的赛季WTA Race中的差距，Interia Sport报道。

赛季积分赛排名

在斯维亚特克与梅尔滕斯的四分之一决赛之前，卡罗琳娜·穆霍娃和埃琳娜·斯维托丽娜也已结束了征程。这位波兰选手若获胜，将能在与这两位对手的竞争中追回175分。

根据该媒体在中国网球公开赛半决赛后列出的WTA Race排名，斯维亚特克以3799分位列第十。玛尔塔·科斯秋克以3910分排名第九，卡罗琳娜·穆霍娃以4615分排名第七，埃琳娜·斯维托丽娜以5024分位居第六。

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斯维亚特克落后斯维托丽娜1225分，落后穆霍娃816分。在对阵梅尔滕斯的比赛中，这位比利时选手打出的制胜分比斯维亚特克更多，非受迫性失误则少了三倍。

下一站武汉赛事

斯维亚特克、斯维托丽娜、穆霍娃和科斯秋克将参加下一站在武汉举行的赛事。根据Interia Sport的数据，她们均位列前八号种子，并将从第二轮开始比赛。赛事冠军将获得1000个排名积分。

斯维亚特克还报名参加了宁波WTA 500赛事。该媒体指出，她是否参加这项比赛可能取决于她能否在争夺赛季年终总决赛资格的过程中缩小与穆霍娃的差距。

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