W Pekinie w Chinach Iga Świątek przegrała z Belgijką Elise Mertens w ćwierćfinale turnieju tenisowego WTA wynikiem 6:7 (0), 3:6. Porażka nie pozwoliła polskiej tenisistce zmniejszyć straty do rywalek w sezonowym wyścigu WTA Race o miejsca w WTA Finals, informuje Interia Sport.

Pozycje w sezonowym wyścigu

Przed ćwierćfinałowym meczem Świątek z Mertens udział w turnieju zakończyły również Karolina Muchova i Elina Switolina. Zwycięstwo Polki pozwoliłoby jej odrobić 175 punktów w walce z tymi rywalkami.

W przytoczonym przez portal rankingu WTA Race po półfinałach China Open Świątek zajmuje dziesiąte miejsce z 3799 punktami. Dziewiąta jest Marta Kostiuk z 3910 punktami, siódma — Karolina Muchova z 4615 punktami, a Elina Switolina zajmuje szóste miejsce z 5024 punktami.

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Strata Świątek do Switoliny wynosi 1225 punktów, a do Muchovej — 816. W meczu z Mertens Belgijka zagrała więcej winnerów niż Świątek i popełniła trzykrotnie mniej niewymuszonych błędów.

Następny turniej w Wuhanie

Świątek, Switolina, Muchova i Kostiuk zagrają w następnym turnieju w Wuhanie. Według Interia Sport wszystkie są rozstawione w pierwszej ósemce i rozpoczną występy od drugiej rundy. Zwyciężczyni turnieju zdobędzie 1000 punktów rankingowych.

Świątek jest również zgłoszona do turnieju WTA 500 w Ningbo. Portal zaznacza, że jej udział w tych zawodach może zależeć od tego, czy zdoła zmniejszyć stratę do Muchovej w walce o kwalifikację do kończącego sezon turnieju.

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