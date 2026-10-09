Іга Швьонтек програла Елізе Мертенс у чвертьфіналі Пекіна — Interia Sport

У Пекіні, Китай, Іга Швьонтек поступилася бельгійці Елізе Мертенс у чвертьфіналі тенісного турніру WTA з рахунком 6:7 (0), 3:6. Поразка не дала польській тенісистці скоротити відставання від конкуренток у сезонній гонці WTA Race за місця у WTA Finals, повідомляє Interia Sport.

Позиції в сезонній гонці

Перед матчем Швьонтек із Мертенс у чвертьфіналі також завершили виступи Кароліна Мухова та Еліна Світоліна. Перемога польки дозволила б їй відіграти 175 очок у боротьбі з цими суперницями.

У наведеному виданням рейтингу WTA Race після півфіналів China Open Швьонтек посідає десяте місце з 3799 очками. Дев’ятою йде Марта Костюк із 3910 балами, сьомою — Кароліна Мухова з 4615 очками, а Еліна Світоліна перебуває на шостій позиції з 5024 балами.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Відставання Швьонтек від Світоліної становить 1225 очок, від Мухової — 816. У матчі з Мертенс бельгійка виконала більше віннерів, ніж Швьонтек, і припустилася утричі меншої кількості невимушених помилок.

Наступний турнір у Вухані

Швьонтек, Світоліна, Мухова та Костюк зіграють на наступному турнірі в Ухані. Усі вони, за даними Interia Sport, посіяні у першій вісімці та розпочнуть виступи з другого кола. Переможниця турніру здобуде 1000 рейтингових очок.

Швьонтек також заявлена на турнір WTA 500 у Нінбо. Видання зазначає, що її участь у цих змаганнях може залежати від того, чи зможе вона скоротити відставання від Мухової у боротьбі за кваліфікацію до підсумкового турніру сезону.

Читай нас у