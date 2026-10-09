Українська дзюдоїстка Литвиненко принесла ОАЕ золото Чемпіонату світу

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Українська дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко, яка у 2025 році змінила спортивне громадянство та почала представляти збірну ОАЕ, завоювала золоту медаль на Чемпіонаті світу у ваговій категорії до 78 кг. У фінальному протистоянні вона перемогла француженку Кайлу Іссуфі.

Раніше спортсменка виступала за Україну, здобувши «бронзу» чемпіонату світу у 2022 році та дійшовши до чвертьфіналу Олімпіади-2024. Тим часом інша відома українська дзюдоїстка Дар'я Білодід планує відновити кар'єру та виступити на відкритому континентальному Кубку у США наприкінці жовтня.

Джерело: Главком.

Українська гімнастка Анна Пікалюк отримала громадянство Хорватії. 19-річну гімнастку порівнюють із Іллею Ковтуном, який влітку 2025-го також змінив спортивне громадянство на хорватське. Своє рішення він пояснив тим, що у Хорватії його олімпійській нагороді раділи більше, ніж в Україні.

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