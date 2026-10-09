Украинская дзюдоистка Литвиненко принесла ОАЭ золото чемпионата мира

Украинская дзюдоистка Елизавета Литвиненко, которая в 2025 году сменила спортивное гражданство и стала выступать за сборную ОАЭ, завоевала золотую медаль на чемпионате мира в весовой категории до 78 кг. В финальном поединке она победила француженку Кайлу Иссуфи.

Ранее спортсменка выступала за Украину, завоевав «бронзу» чемпионата мира в 2022 году и дойдя до четвертьфинала Олимпиады-2024. Между тем другая известная украинская дзюдоистка Дарья Белодед планирует возобновить карьеру и выступить на открытом континентальном Кубке в США в конце октября.

Источник: Главком.

Украинская гимнастка Анна Пикалюк получила гражданство Хорватии. 19-летнюю гимнастку сравнивают с Ильей Ковтуном, который летом 2025 года также сменил спортивное гражданство на хорватское. Своё решение он объяснил тем, что в Хорватии его олимпийской награде радовались больше, чем в Украине.

Читай нас в