Португальская футбольная федерация отстранила Криштиану Роналду после инцидента в Копенгагене перед матчем Лиги наций с Данией. Как сообщает Interia Sport, 41-летний футболист самовольно покинул расположение национальной команды на фоне конфликта с главным тренером Жорже Жезушем.

Срок санкции еще определяют

Дисциплинарная комиссия Португальской футбольной федерации сейчас определяет строгость наказания. По данным издания, дисквалификация может продлиться от одного до шести матчей.

Interia Sport также пишет, что Роналду был готов к дисциплинарным последствиям. Издание отмечает, что при таком развитии событий он в этом году уже не сыграет за национальную команду Португалии.

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Заявление футболиста

Роналду в заявлении в социальных сетях сообщил, что считает наказание за свое поведение необходимым и не просит учитывать смягчающие обстоятельства. Он подчеркнул, что как капитан команды несет дополнительную ответственность.

Футболист также заявил, что уже попросил прощения и осознает последствия своих действий. По его словам, футбольные правила должны быть одинаковыми для всех игроков независимо от их статуса.

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