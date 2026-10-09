Женская сборная Ирландии в Астане разгромила Казахстан со счётом 8:0 в первом матче полуфинала плей-офф отбора на чемпионат мира. Казахстанки большую часть игры провели вдесятером после удаления капитана Юлии Мясниковой в первом тайме по итогам просмотра VAR.

Ирландская команда играла без капитана Кэти Маккейб и полузащитницы Мариссы Шевы, отбывавших дисквалификацию. Самой опытной футболистке сборной Дениз О’Салливан предоставили отдых с учётом длительной поездки в Астану и искусственного покрытия поля.

Изменения в стартовом составе

В стартовый состав вошли Эбби Ларкин, Джейми Финн и Джесси Степлтон — все трое отметились голами. Ларкин также сделала две результативные передачи, а этот мяч стал для Финн первым в составе национальной команды.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

По голу забили Эмили Мерфи и Кайра Каруза, оформившая дубль. Степлтон установила окончательный счёт в компенсированное время, перебросив мяч головой через вратаря Анджелину Портнову. Шанаде Хопкрофт забила дебютный гол за Ирландию после выхода со скамейки запасных.

Ответный матч в Корке

По данным BBC Sport, ответный матч состоится во вторник в Корке на стадионе «Парк-Уи-Хаоим». Ирландия выиграла все три предыдущих матча на этой арене. Казахстан не сможет рассчитывать на Мясникову в повторной игре из-за удаления, а победитель противостояния выйдет в финал плей-офф, где сыграет с Польшей или Бельгией.

Читай нас в