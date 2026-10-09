Reprezentacja Irlandii kobiet rozgromiła Kazachstan 8:0 w Astanie w pierwszym meczu półfinału baraży kwalifikacji do mistrzostw świata. Kazachstanki przez większą część spotkania grały w dziesiątkę po tym, jak kapitan Julia Miasnikowa została wyrzucona z boiska w pierwszej połowie po analizie VAR.

Irlandki zagrały bez kapitan Katie McCabe i pomocniczki Marissy Shevy, które odbywały zawieszenie. Najbardziej doświadczona zawodniczka reprezentacji, Denise O’Sullivan, otrzymała odpoczynek ze względu na długą podróż do Astany i sztuczną nawierzchnię boiska.

Zmiany w wyjściowym składzie

W wyjściowym składzie znalazły się Abbie Larkin, Jamie Finn i Jessie Stapleton — wszystkie trzy zdobyły bramki. Larkin zaliczyła także dwie asysty, a gol Finn był jej pierwszym w reprezentacji narodowej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Po jednej bramce zdobyły Emily Murphy i Kyra Carusa, która ustrzeliła dublet. Stapleton ustaliła końcowy wynik w doliczonym czasie gry, przerzucając piłkę głową nad bramkarką Angeliną Portnovą. Shanade Hopcroft zdobyła debiutancką bramkę dla Irlandii po wejściu z ławki rezerwowych.

Rewanż w Cork

Jak podaje BBC Sport, rewanż odbędzie się we wtorek w Cork na stadionie Páirc Uí Chaoimh. Irlandia wygrała wszystkie trzy wcześniejsze mecze na tym obiekcie. Kazachstan nie będzie mógł liczyć na Miasnikową w rewanżu z powodu jej wykluczenia, a zwycięzca rywalizacji awansuje do finału baraży, gdzie zagra z Polską lub Belgią.

Czytaj nas na