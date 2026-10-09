爱尔兰女足在阿斯塔纳举行的世界杯预选赛附加赛半决赛首回合中以8比0大胜哈萨克斯坦。哈萨克斯坦队队长尤利娅·米亚斯尼科娃在上半场经VAR回看后被罚下，球队在比赛大部分时间里少一人作战。

爱尔兰队缺少正在停赛的队长凯蒂·麦凯布和中场球员玛丽莎·舍瓦。考虑到前往阿斯塔纳的长途旅行以及球场的人造草皮，国家队经验最丰富的球员丹妮丝·奥沙利文获得休息。

首发阵容的调整

阿比·拉金、杰米·芬恩和杰西·斯泰普尔顿进入首发阵容，三人均取得进球。拉金还送出两次助攻，而这粒进球是芬恩代表国家队打入的首球。

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艾米莉·墨菲和上演梅开二度的凯拉·卡鲁萨各自取得进球。斯泰普尔顿在补时阶段头球将球挑过门将安吉丽娜·波尔特诺娃，锁定最终比分。沙内德·霍普克罗夫特替补出场后打入了自己代表爱尔兰的首粒进球。

科克的次回合比赛

据BBC体育报道，次回合比赛将于周二在科克的帕克·乌伊·乔伊姆体育场举行。爱尔兰此前在该场地进行的三场比赛全部获胜。由于被罚下，米亚斯尼科娃将无法在次回合为哈萨克斯坦出战；本轮对决的胜者将晋级附加赛决赛，对阵波兰或比利时。

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