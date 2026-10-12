英格兰板球队将击球手奥利·波普和右臂指旋球手绍伊布·巴希尔的中央合同续约一年，尽管两人都失去了测试赛阵容中的位置。与此同时，开场击球手扎克·克劳利即将到期的合同未获续约，天空体育报道。

八名板球运动员获得新的全额中央合同：奥利·罗宾逊、埃米利奥·盖伊、乔丹·考克斯、丹·劳伦斯、汤姆·班顿、亨利·克罗科姆、萨姆·库克和马修·费舍尔。除罗宾逊外，这对所有人来说都是首份此类合同。罗宾逊此前曾在2022年和2023年获得合同。

考克斯和克罗科姆获得两年合同

考克斯和克罗科姆签署了截至2028年9月30日的两年合同。克罗科姆在郡锦标赛赛季中受到关注，他代表苏塞克斯对阵萨默塞特和埃塞克斯的比赛中连续完成两次帽子戏法。他在该赛季取得40个三柱门，平均失分为23.52。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

测试赛队长乔·鲁特、有限回合赛国家队队长哈里·布鲁克，以及乔弗拉·阿彻、格斯·阿特金森、乔什·汤格、雅各布·贝塞尔、萨姆·柯伦、威尔·杰克斯和桑尼·贝克的合同也将持续至2028年秋季。

克劳利和伍德未获续约

克劳利在Ashes系列赛后失去了测试赛队中的位置，他在该系列赛的平均得分为27.30。他的位置被埃米利奥·盖伊取代，后者此后在六场测试赛中取得了三个半世纪。有限回合赛专家卢克·伍德同样没有获得新合同。

波普自从在第三场Ashes测试赛后将位置让给贝塞尔后便未再为英格兰出场，但他入选了主场对阵巴基斯坦的系列赛阵容。巴希尔过去一年仅参加了两场测试赛，且均是在6月对阵新西兰。包括梅森·克雷恩和18岁的托马斯·鲁在内的九名板球运动员获得了发展合同。

关注我们在