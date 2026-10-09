Portugalska Federacja Piłkarska zawiesiła Cristiano Ronaldo po incydencie w Kopenhadze przed meczem Ligi Narodów z Danią. Jak informuje Interia Sport, 41-letni piłkarz samowolnie opuścił zgrupowanie reprezentacji w związku z konfliktem z selekcjonerem Jorge Jesusem.

Długość kary jest jeszcze ustalana

Komisja dyscyplinarna Portugalskiej Federacji Piłkarskiej obecnie ustala surowość kary. Według portalu dyskwalifikacja może trwać od jednego do sześciu meczów.

Interia Sport pisze również, że Ronaldo był gotowy na konsekwencje dyscyplinarne. Portal zaznacza, że przy takim rozwoju wydarzeń w tym roku nie zagra już w reprezentacji Portugalii.

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Oświadczenie piłkarza

Ronaldo w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych przekazał, że uważa karę za swoje zachowanie za konieczną i nie prosi o uwzględnienie okoliczności łagodzących. Podkreślił, że jako kapitan drużyny ponosi dodatkową odpowiedzialność.

Piłkarz oświadczył również, że już przeprosił i jest świadomy konsekwencji swoich działań. Według niego zasady piłki nożnej muszą być takie same dla wszystkich zawodników, niezależnie od ich statusu.

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