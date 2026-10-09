Португальська футбольна федерація відсторонила Кріштіану Роналду після інциденту в Копенгагені перед матчем Ліги націй із Данією. Як повідомляє Interia Sport, 41-річний футболіст самовільно залишив розташування національної команди на тлі конфлікту з головним тренером Жорже Жезушем.

Тривалість санкції ще визначають

Дисциплінарна комісія Португальської футбольної федерації наразі визначає суворість покарання. За даними видання, дискваліфікація може тривати від одного до шести матчів.

Interia Sport також пише, що Роналду був готовий до дисциплінарних наслідків. Видання зазначає, що за такого розвитку подій він цього року вже не зіграє за національну команду Португалії.

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Заява футболіста

Роналду у заяві в соціальних мережах повідомив, що вважає покарання за свою поведінку необхідним і не просить враховувати пом’якшувальні обставини. Він наголосив, що як капітан команди несе додаткову відповідальність.

Футболіст також заявив, що вже попросив вибачення та усвідомлює наслідки своїх дій. За його словами, футбольні правила мають бути однаковими для всіх гравців незалежно від їхнього статусу.

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