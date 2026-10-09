Bilety na pojedynek brytyjskich bokserów wagi ciężkiej Tysona Fury’ego i Anthony’ego Joshuy na stadionie Principality w Cardiff w Wielkiej Brytanii wyprzedano w ciągu jednej godziny. Około 80 tys. biletów trafiło do sprzedaży w piątek, a kilka minut po jej rozpoczęciu w kolejce internetowej znajdowało się ponad 500 tys. osób, poinformował BBC Sport.

Ceny i odsprzedaż

Najdroższe bilety były dostępne za 13 128 funtów szterlingów wraz z opłatą rezerwacyjną, a najtańsze kosztowały 88,50 funta. Wkrótce po rozpoczęciu sprzedaży oferty pojawiły się na stronach odsprzedażowych: miejsca VIP przy ringu reklamowano tam za 73 645 funtów, a bilety na górne trybuny — za 425 funtów.

Walkę Fury’ego z Joshuą ogłoszono we wrześniu. Transmisję pojedynku dla światowej publiczności przeprowadzi Netflix. Obaj sportowcy są byłymi dwukrotnymi mistrzami świata, a ich spotkanie w zawodowym ringu będzie pierwszym.

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Kiedy odbędzie się walka

Wieczór boksu rozpocznie się 11 grudnia, jednak wyjście zawodników do ringu jest oczekiwane około godziny 01:00 czasu GMT 12 grudnia — po krótkim występie muzycznym. Stadion pozostanie otwarty do 03:30. Organizatorzy nie potwierdzili jeszcze składu walk poprzedzających główne wydarzenie.

Wydarzenie promują The Ring Turkiego Alalshikha, którego BBC nazywa saudyjskim wpływowym działaczem w boksie, oraz szef UFC Dana White. Wcześniej wokół roli White’a w promocji wybuchł spór: promotor Joshuy Eddie Hearn twierdził, że kontrakt jego boksera nie pozwala White’owi pełnić roli promotora. Według BBC Sport pula nagród, którą mają podzielić Fury i Joshua, wynosi niemal 200 mln dolarów, czyli 151 mln funtów.

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