Квитки на бій боксерів Ф’юрі та Джошуа в Кардіффі розкупили за годину — BBC Sport

Квитки на поєдинок британських важковаговиків Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа на стадіоні Principality у Кардіффі, Велика Британія, розкупили за одну годину. Близько 80 тисяч квитків надійшли у продаж у п'ятницю, а через кілька хвилин після його початку в онлайн-черзі перебували понад 500 тисяч людей, повідомляє BBC Sport.

Ціни та перепродаж

Найдорожчі квитки були доступні за 13 128 фунтів стерлінгів з урахуванням комісії за бронювання, найдешевші — за 88,50 фунта. Невдовзі після початку продажу пропозиції з'явилися на сайтах перепродажу: VIP-місця біля рингу там рекламували за 73 645 фунтів, а квитки на верхні яруси — за 425 фунтів.

Бій Ф'юрі та Джошуа анонсували у вересні. Трансляцію поєдинку для світової аудиторії проведе Netflix. Обидва спортсмени є колишніми дворазовими чемпіонами світу, а їхня зустріч у професійному рингу стане першою.

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Коли відбудеться бій

Вечір боксу розпочнеться 11 грудня, однак вихід спортсменів до рингу очікують приблизно о 01:00 за Гринвічем 12 грудня — після короткого музичного виступу. Стадіон залишатиметься відкритим до 03:30. Організатори поки не підтвердили склад боїв андеркарду.

Подію просувають The Ring Туркі Аль аш-Шейха, якого BBC називає саудівським впливовим діячем у боксі, та глава UFC Дана Вайт. Раніше навколо ролі Вайта у промоції виникла суперечка: промоутер Джошуа Едді Гірн заявляв, що контракт його боксера не дозволяє Вайту виконувати промоутерську роль. За даними BBC Sport, гонорарний фонд, який мають розділити Ф'юрі та Джошуа, становить майже 200 млн доларів, або 151 млн фунтів.

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