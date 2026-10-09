英国重量级拳手泰森·弗瑞和安东尼·约书亚在英国卡迪夫Principality体育场举行的比赛门票在一小时内售罄。约8万张门票于周五开售，开售数分钟后，线上排队人数已超过50万，BBC体育报道。

价格与转售

最贵的门票含预订费为13,128英镑，最便宜的为88.50英镑。开售不久后，转售网站上便出现了相关报价：场边VIP座位标价73,645英镑，上层看台门票标价425英镑。

弗瑞与约书亚的比赛于9月公布。Netflix将向全球观众直播这场比赛。两人都曾是两届世界冠军，这将是他们首次在职业拳台交手。

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比赛何时举行

拳击之夜将于12月11日开始，不过两名拳手预计将在12月12日格林尼治时间约01:00、短暂音乐表演后登台。体育场将开放至03:30。组织方尚未确认垫场赛的比赛阵容。

该活动由图尔基·阿勒谢赫旗下的The Ring以及UFC主席达纳·怀特推广。BBC称阿勒谢赫是沙特阿拉伯拳击界的有影响力人物。此前，围绕怀特在推广活动中的角色曾出现争议：约书亚的推广人埃迪·赫恩表示，其拳手的合同不允许怀特担任推广人角色。据BBC体育报道，弗瑞和约书亚将分配的奖金池接近2亿美元，即1.51亿英镑。

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