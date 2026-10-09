Билеты на бой Фьюри и Джошуа в Кардиффе раскупили за час — BBC Sport

Билеты на поединок британских тяжеловесов Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа на стадионе Principality в Кардиффе, Великобритания, были раскуплены за один час. Около 80 тысяч билетов поступили в продажу в пятницу, а через несколько минут после ее начала в онлайн-очереди находились более 500 тысяч человек, сообщает BBC Sport.

Цены и перепродажа

Самые дорогие билеты были доступны за 13 128 фунтов стерлингов с учетом комиссии за бронирование, самые дешевые — за 88,50 фунта. Вскоре после начала продаж предложения появились на сайтах перепродажи: VIP-места у ринга там рекламировали за 73 645 фунтов, а билеты на верхние ярусы — за 425 фунтов.

Бой Фьюри и Джошуа анонсировали в сентябре. Трансляцию поединка для мировой аудитории проведет Netflix. Оба спортсмена являются бывшими двукратными чемпионами мира, а их встреча на профессиональном ринге станет первой.

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Когда состоится бой

Вечер бокса начнется 11 декабря, однако выход спортсменов на ринг ожидается примерно в 01:00 по Гринвичу 12 декабря — после короткого музыкального выступления. Стадион будет открыт до 03:30. Организаторы пока не подтвердили состав боев андеркарда.

Событие продвигают The Ring Турки Аль аш-Шейха, которого BBC называет влиятельной фигурой из Саудовской Аравии в боксе, и глава UFC Дана Уайт. Ранее вокруг роли Уайта в промоушене возник спор: промоутер Джошуа Эдди Хирн заявлял, что контракт его боксера не позволяет Уайту выполнять роль промоутера. По данным BBC Sport, призовой фонд, который должны разделить Фьюри и Джошуа, составляет почти 200 млн долларов, или 151 млн фунтов.

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